Lollobrigida replica alla gaffe e presenta il G7 dell’agricoltura a Siracusa: «Sicilia sede ideale»

il caso

«Dal G7 in Sicilia alle misure straordinarie che stiamo predisponendo per il Mezzogiorno. Alle chiacchiere rispondiamo con i fatti». Così il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida in un videomessaggio su Fb dopo le recenti polemiche su una dichiarazione-lapsus a tema siccità. Per il G7 Agricoltura, ha detto il ministro Lollobrigida, ” ho scelto proprio la Sicilia, in particolare l’isola di Ortigia all’interno della straordinaria città di Siracusa, dove si incontrano mare, produzione agricole, storia, tradizione e qualità. La Sicilia per me era il luogo ideale. il simbolo dell’Agricoltura e della pesca italiana. Peraltro – sottolinea Lollobrigida – sarà il primo G7 con la pesca inclusa nell’agenda politica. Mentre altri strumentalizzavano un lapsus, mentre loro chiacchieravano, noi continuavamo a lavorare, io il collega Musumeci. Per stanziare fondi straordinari per i nostri allevatori e i nostri agricoltori siciliani in queste ore è in pubblicazione – annuncia – il decreto che aumenta le quote tonno per i pescatori delle marinerie locali».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA