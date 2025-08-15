Sfoglia il giornale

Lotto, 10 e Lotto e Superenalotto: le estrazioni del 14 agosto

Di Redazione |

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 14 agosto 2025:

BARI 86 54 27 49 68

CAGLIARI 29 79 63 87 34

FIRENZE 63 43 77 65 41

GENOVA 01 04 28 19 76

MILANO 77 29 38 12 86

NAPOLI 85 83 52 63 37

PALERMO 56 57 50 62 52

ROMA 48 29 01 41 43

TORINO 81 79 19 53 48

VENEZIA 56 27 01 45 79

NAZIONALE 28 75 74 89 62

10eLotto

Numeri vincenti: 01 04 27 28 29 38 43 48 50 52 54 56 57 63 77 79 81 83 85 86

NUMERO ORO:86

DOPPIO ORO:86 54

Superenalotto

Concorso Superenalotto/Superstar n.129 di oggi:

Combinazione vincente: 3, 19, 30, 47, 49, 75

Numero Jolly: 35 Numero Superstar: 14

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi del Superenalotto. Centrati invece otto ‘5’ che vincono 20.187,76 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 38,6 milioni di euro.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

