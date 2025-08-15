GIOCHI
Lotto, 10 e Lotto e Superenalotto: le estrazioni del 14 agosto
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 14 agosto 2025:
BARI 86 54 27 49 68
CAGLIARI 29 79 63 87 34
FIRENZE 63 43 77 65 41
GENOVA 01 04 28 19 76
MILANO 77 29 38 12 86
NAPOLI 85 83 52 63 37
PALERMO 56 57 50 62 52
ROMA 48 29 01 41 43
TORINO 81 79 19 53 48
VENEZIA 56 27 01 45 79
NAZIONALE 28 75 74 89 62
10eLotto
Numeri vincenti: 01 04 27 28 29 38 43 48 50 52 54 56 57 63 77 79 81 83 85 86
NUMERO ORO:86
DOPPIO ORO:86 54
Superenalotto
Concorso Superenalotto/Superstar n.129 di oggi:
Combinazione vincente: 3, 19, 30, 47, 49, 75
Numero Jolly: 35 Numero Superstar: 14
Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi del Superenalotto. Centrati invece otto ‘5’ che vincono 20.187,76 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 38,6 milioni di euro.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA