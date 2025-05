Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni del 22 maggio 2025

GIOCHI

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 22 maggio 2025.

BARI 08 07 31 78 34

CAGLIARI 71 28 69 48 61

FIRENZE 01 36 18 17 16

GENOVA 07 66 39 27 01

MILANO 66 89 65 42 78

NAPOLI 49 01 83 38 43

PALERMO 50 57 85 79 66

ROMA 08 52 58 60 13

TORINO 37 07 27 32 24

VENEZIA 21 19 09 33 11

NAZIONALE 03 49 06 45 22

10eLotto

Numeri vincenti: 01 07 08 18 19 21 28 31 36 37 39 49 50 52 57 65 66 69 71 89

NUMERO ORO: 8

DOPPIO ORO: 8 7

Superenalotto

Concorso Superenalotto/Superstar n.81 di oggi 22 maggio 2025

Combinazione vincente: 2, 19, 23, 46, 49, 72

Numero Jolly: 71

Numero Superstar: 88

Una vincita di 35.415.534,71 milioni di euro è stata realizzata stasera al Superenalotto. La sestina vincente (2 49 72 19 23 46, Jolly 71 Superstar 88), come riporta Agipronews, è stata giocata in una tabaccheria di Desenzano del Garda. Si tratta del secondo «6» del 2025: l’ultimo era stato vinto il 20 marzo scorso, a Roma, e valeva 88,2 milioni di euro.

Con la vincita di stasera, la fortuna torna a visitare il lago di Garda dopo alcuni mesi: il 15 ottobre dello scorso anno la schedina vincente venne giocata a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il montepremi era stato di 89,2 milioni di euro.

In totale sono 134 le vincite con il «6» realizzate dalla nascita del Superenalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.Circa 7 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato: come riporta Agipronews, è l’effetto della «tassa sulla fortuna» che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.