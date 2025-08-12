giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 12 agosto 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 24 68 73 16 76
CAGLIARI 78 24 82 32 90
FIRENZE 39 46 21 45 28
GENOVA 50 03 21 64 09
MILANO 85 44 38 43 34
NAPOLI 12 16 56 61 03
PALERMO 75 64 34 25 28
ROMA 55 29 43 06 64
TORINO 38 60 90 53 82
VENEZIA 12 75 34 67 77
NAZIONALE 70 17 25 41 57
10eLotto:
Numeri vincenti 03 12 16 21 24 29 38 39 44 46 50 55 60 64 68 73 75 78 82 85
NUMERO ORO:24
DOPPIO ORO:24 68
Superenalotto
Combinazione vincente: 7, 11, 26, 59, 82, 83
Numero Jolly: 24
Numero Superstar: 54
Le quote SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 10 totalizzano Euro: 15.900,84 Punti 4: 733 totalizzano Euro: 223,53 Punti 3: 24.126 totalizzano Euro: 20,28 Punti 2: 345.852 totalizzano Euro: 5,00 SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 8 totalizzano Euro: 22.353,00 Punti 3SS: 107 totalizzano Euro: 2.028,00 Punti 2SS: 1.623 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 9.594 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 19.635 totalizzano Euro: 5,00Vincite Seconda Chance 50 Euro: 91 totalizzano Euro: 4.550,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.774 totalizzano Euro: 41.322,00 Vincite WinBox 1: 1.964 totalizzano Euro: 49.100,00 Vincite WinBox 2: 219.513 totalizzano Euro: 445.782,00 Totale vincite Seconda Chance: 13.865 Totale vincite WinBox: 221.477 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 38.000.000.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA