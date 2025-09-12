Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

giochi

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 12 settembre 2025

Di Redazione |

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:

BARI 32 23 69 02 62

CAGLIARI 39 54 06 05 53

FIRENZE 68 84 02 81 52

GENOVA 63 12 74 90 38

MILANO 76 19 14 81 32

NAPOLI 52 09 04 16 84

PALERMO 42 52 11 12 50

ROMA 64 76 19 57 11

TORINO 15 77 02 16 71

VENEZIA 24 64 74 25 53

NAZIONALE 12 16 64 52 81

10eLotto

Numeri vincenti: 02 06 09 12 15 19 23 24 32 39 42 52 54 63 64 68 69 76 77 84

NUMERO ORO:32

DOPPIO ORO:32 23

Superenalotto

Combinazione vincente: 29, 33, 44, 52, 63, 65

Numero Jolly: 19

Numero Superstar: 84

SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 3 totalizzano Euro: 42.013,40 Punti 4: 275 totalizzano Euro: 472,41 Punti 3: 12.098 totalizzano Euro: 32,07 Punti 2: 193.681 totalizzano Euro: 6,19

SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 3SS: 67 totalizzano Euro: 3.207,00 Punti 2SS: 834 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 5.616 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 14.137 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 73 totalizzano Euro: 3.650,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 11.022 totalizzano Euro: 33.066,00 Vincite WinBox 1: 1.631 totalizzano Euro: 40.775,00 Vincite WinBox 2: 183.153 totalizzano Euro: 372.806,00 Totale vincite Seconda Chance: 11.095 Totale vincite WinBox: 184.784 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 51.000.000.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

accesso-community