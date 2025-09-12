giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 12 settembre 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 32 23 69 02 62
CAGLIARI 39 54 06 05 53
FIRENZE 68 84 02 81 52
GENOVA 63 12 74 90 38
MILANO 76 19 14 81 32
NAPOLI 52 09 04 16 84
PALERMO 42 52 11 12 50
ROMA 64 76 19 57 11
TORINO 15 77 02 16 71
VENEZIA 24 64 74 25 53
NAZIONALE 12 16 64 52 81
10eLotto
Numeri vincenti: 02 06 09 12 15 19 23 24 32 39 42 52 54 63 64 68 69 76 77 84
NUMERO ORO:32
DOPPIO ORO:32 23
Superenalotto
Combinazione vincente: 29, 33, 44, 52, 63, 65
Numero Jolly: 19
Numero Superstar: 84
SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 3 totalizzano Euro: 42.013,40 Punti 4: 275 totalizzano Euro: 472,41 Punti 3: 12.098 totalizzano Euro: 32,07 Punti 2: 193.681 totalizzano Euro: 6,19
SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 3SS: 67 totalizzano Euro: 3.207,00 Punti 2SS: 834 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 5.616 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 14.137 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 73 totalizzano Euro: 3.650,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 11.022 totalizzano Euro: 33.066,00 Vincite WinBox 1: 1.631 totalizzano Euro: 40.775,00 Vincite WinBox 2: 183.153 totalizzano Euro: 372.806,00 Totale vincite Seconda Chance: 11.095 Totale vincite WinBox: 184.784 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 51.000.000.