giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 18 agosto 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 44 29 37 32 11
CAGLIARI 15 71 24 58 86
FIRENZE 18 20 01 27 36
GENOVA 20 42 82 30 83
MILANO 02 37 88 15 14
NAPOLI 18 45 77 72 41
PALERMO 16 15 21 47 31
ROMA 14 01 59 39 09
TORINO 43 14 11 17 08
VENEZIA 76 46 35 28 39
NAZIONALE 22 46 60 62 40
10eLOTTO
NUMERI VINCENTI 01 02 14 15 16 18 20 24 29 37 42 43 44 45 46 71 76 77 82 88
NUMERO ORO:44
DOPPIO ORO:44 29
Superenalotto
Combinazione Vincente 5, 19, 58, 59, 83, 87
Numero Jolly: 10
Numero Superstar: 32
Le quote di oggi: Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 3 totalizzano Euro: 37.418,27 Punti 4: 414 totalizzano Euro: 282,84 Punti 3: 15.232 totalizzano Euro: 22,77 Punti 2: 226.565 totalizzano Euro: 5,00 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 28.284,00 Punti 3SS: 45 totalizzano Euro: 2.277,00 Punti 2SS: 848 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 5.527 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 11.097 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 64 totalizzano Euro: 3.200,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 9.723 totalizzano Euro: 29.169,00 Vincite WinBox 1: 1.419 totalizzano Euro: 35.475,00 Vincite WinBox 2: 167.845 totalizzano Euro: 340.708,00 Totale vincite Seconda Chance: 9.787 Totale vincite WinBox: 169.264 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 40.100.000.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA