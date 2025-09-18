giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 18 settembre 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 24 27 08 70 68
CAGLIARI 75 27 64 20 17
FIRENZE 53 20 46 14 39
GENOVA 38 72 71 36 65
MILANO 24 43 76 19 26
NAPOLI 32 70 51 23 48
PALERMO 23 73 55 64 62
ROMA 66 58 15 49 55
TORINO 84 22 38 29 64
VENEZIA 47 52 56 35 89
NAZIONALE 04 49 67 57 05
10eLOTTO
Numeri vincenti 08 20 22 23 24 27 32 38 43 47 52 53 58 64 66 70 72 73 75 84
NUMERO ORO:24
DOPPIO ORO:24 27
Superenalotto
Combinazione vincente: 12, 38, 46, 49, 60, 65
Numero Jolly: 2
Numero Superstar: 46
Le quote di oggi: Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 1 totalizzano Euro: 162.843,81 Punti 4: 312 totalizzano Euro: 534,35 Punti 3: 15.010 totalizzano Euro: 33,32 Punti 2: 256.913 totalizzano Euro: 6,03 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 53.435,00 Punti 3SS: 85 totalizzano Euro: 3.332,00 Punti 2SS: 1.704 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 10.176 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 19.752 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 93 totalizzano Euro: 4.650,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.077 totalizzano Euro: 42.231,00 Vincite WinBox 1: 1.977 totalizzano Euro: 49.425,00 Vincite WinBox 2: 227.440 totalizzano Euro: 462.100,00 Totale vincite Seconda Chance: 14.170 Totale vincite WinBox: 229.417 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 53.200.000.