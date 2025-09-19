Giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 19 settembre 2025
L'estrazione dei numeri vincenti
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 60 73 59 86 07
CAGLIARI 07 15 64 59 12
FIRENZE 30 90 27 72 66
GENOVA 23 55 45 18 72
MILANO 45 37 03 21 05
NAPOLI 77 75 13 73 83
PALERMO 34 03 39 79 66
ROMA 69 62 68 17 83
TORINO 38 31 08 12 09
VENEZIA 42 24 09 61 22
NAZIONALE 68 31 09 60 90 10eLOTTO – Numeri vincenti 03 07 15 23 24 30 31 34 37 38 42 45 55 60 62 69 73 75 77 90 NUMERO ORO:60 DOPPIO ORO:60 73.
Concorso Superenalotto/Superstar n.150 di oggi: Combinazione vincente: 11, 16, 23, 31, 49, 78. Numero Jolly: 63. Numero Superstar: 13.
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.150 di oggi: SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 5 totalizzano Euro: 24.904,54 Punti 4: 435 totalizzano Euro: 295,16 Punti 3: 16.959 totalizzano Euro: 22,60 Punti 2: 254.274 totalizzano Euro: 5,00 SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 29.516,00 Punti 3SS: 144 totalizzano Euro: 2.260,00 Punti 2SS: 2.023 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 11.888 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 24.970 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 72 totalizzano Euro: 3.600,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 10.882 totalizzano Euro: 32.646,00 Vincite WinBox 1: 1.584 totalizzano Euro: 39.600,00 Vincite WinBox 2: 181.915 totalizzano Euro: 370.098,00 Totale vincite Seconda Chance: 10.954 Totale vincite WinBox: 183.499 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 54.000.000,00.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA