giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 20 settembre 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 21 50 58 19 40
CAGLIARI 20 73 24 41 25
FIRENZE 75 46 39 29 73
GENOVA 26 38 41 83 63
MILANO 74 82 29 40 61
NAPOLI 63 34 16 81 31
PALERMO 47 27 69 53 21
ROMA 69 36 49 01 57
TORINO 28 50 27 63 58
VENEZIA 23 70 66 22 02
NAZIONALE 89 83 24 08 53
10eLotto
numeri vincenti: 20 21 23 26 27 28 34 36 38 46 47 50 58 63 69 70 73 74 75 82
NUMERO ORO:21
DOPPIO ORO:21 50
Superenalotto
Combinazione vincente: 2, 12, 15, 31, 63, 71.
Numero Jolly: 50.
Numero Superstar: 57.
Le quote SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 8 totalizzano Euro: 22.944,97 Punti 4: 740 totalizzano Euro: 253,28 Punti 3: 27.090 totalizzano Euro: 20,79 Punti 2: 387.470 totalizzano Euro: 5,00 SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 25.328,00 Punti 3SS: 103 totalizzano Euro: 2.079,00 Punti 2SS: 1.674 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 10.151 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 21.726 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 104 totalizzano Euro: 5.200,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.622 totalizzano Euro: 46.866,00 Vincite WinBox 1: 2.266 totalizzano Euro: 56.650,00 Vincite WinBox 2: 249.053 totalizzano Euro: 506.212,00 Totale vincite Seconda Chance: 15.726 Totale vincite WinBox: 251.319 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 54.800.000.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA