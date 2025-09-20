Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

giochi

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 20 settembre 2025

Di Redazione |

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:

BARI 21 50 58 19 40

CAGLIARI 20 73 24 41 25

FIRENZE 75 46 39 29 73

GENOVA 26 38 41 83 63

MILANO 74 82 29 40 61

NAPOLI 63 34 16 81 31

PALERMO 47 27 69 53 21

ROMA 69 36 49 01 57

TORINO 28 50 27 63 58

VENEZIA 23 70 66 22 02

NAZIONALE 89 83 24 08 53

10eLotto

numeri vincenti: 20 21 23 26 27 28 34 36 38 46 47 50 58 63 69 70 73 74 75 82

NUMERO ORO:21

DOPPIO ORO:21 50

Superenalotto

Combinazione vincente: 2, 12, 15, 31, 63, 71.

Numero Jolly: 50.

Numero Superstar: 57.

Le quote SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 8 totalizzano Euro: 22.944,97 Punti 4: 740 totalizzano Euro: 253,28 Punti 3: 27.090 totalizzano Euro: 20,79 Punti 2: 387.470 totalizzano Euro: 5,00 SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 25.328,00 Punti 3SS: 103 totalizzano Euro: 2.079,00 Punti 2SS: 1.674 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 10.151 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 21.726 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 104 totalizzano Euro: 5.200,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.622 totalizzano Euro: 46.866,00 Vincite WinBox 1: 2.266 totalizzano Euro: 56.650,00 Vincite WinBox 2: 249.053 totalizzano Euro: 506.212,00 Totale vincite Seconda Chance: 15.726 Totale vincite WinBox: 251.319 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 54.800.000.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

accesso-community