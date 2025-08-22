giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 22 agosto 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 77 43 54 27 51
CAGLIARI 22 61 76 27 13
FIRENZE 75 82 78 15 80
GENOVA 18 28 60 37 50
MILANO 84 06 90 36 40
NAPOLI 47 09 53 65 14
PALERMO 74 29 40 50 30
ROMA 79 05 15 08 26
TORINO 03 02 60 27 26
VENEZIA 59 14 32 70 36
NAZIONALE 48 09 04 88 52
10eLOTTO
NUMERI VINCENTI 02 03 05 06 09 14 18 22 28 29 43 47 59 61 74 75 77 79 82 84
NUMERO ORO:77
DOPPIO ORO:77 43
Superenalotto
Combinazione Vincente 7, 25, 38, 39, 66, 69
Numero Jolly: 17
Numero Superstar: 24
Le quote Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 2 totalizzano Euro:183.771,32 Punti 5: 4 totalizzano Euro: 29.686,14 Punti 4: 468 totalizzano Euro: 264,07 Punti 3: 15.250 totalizzano Euro: 24,04 Punti 2: 235.868 totalizzano Euro: 5,00 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 26.407,00 Punti 3SS: 84 totalizzano Euro: 2.404,00 Punti 2SS: 1.162 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 7.517 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 15.603 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 68 totalizzano Euro: 3.400,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 10.346 totalizzano Euro: 31.038,00 Vincite WinBox 1: 1.475 totalizzano Euro: 36.875,00 Vincite WinBox 2: 173.769 totalizzano Euro: 353.168,00 Totale vincite Seconda Chance: 10.414 Totale vincite WinBox: 175.244 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 41.900.000.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA