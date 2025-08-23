giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 23 agosto 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 67 05 41 45 12
CAGLIARI 29 78 54 88 28
FIRENZE 57 58 15 45 44
GENOVA 53 33 89 34 77
MILANO 09 31 36 03 21
NAPOLI 82 35 45 06 65
PALERMO 25 40 82 48 62
ROMA 21 24 74 52 09
TORINO 28 78 50 90 84
VENEZIA 38 87 03 25 41
NAZIONALE 56 09 42 57 33
10eLOTTO
NUMERI VINCENTI 05 09 21 24 25 28 29 31 33 35 38 40 41 53 57 58 67 78 82 87
NUMERO ORO:67
DOPPIO ORO:67 5
Superenalotto
Combinazione vincente: 5, 29, 40, 47, 52, 80.
Numero Jolly: 4.
Numero SuperStar: 61.
Le quote di oggi: Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 6 totalizzano Euro: 28.225,96 Punti 4: 576 totalizzano Euro: 302,42 Punti 3: 19.365 totalizzano Euro: 26,90 Punti 2: 310.415 totalizzano Euro: 5,19 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 3SS: 73 totalizzano Euro: 2.690,00 Punti 2SS: 1.225 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 7.928 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 18.084 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 95 totalizzano Euro: 4.750,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.358 totalizzano Euro: 43.074,00 Vincite WinBox 1: 2.085 totalizzano Euro: 52.125,00 Vincite WinBox 2: 233.157 totalizzano Euro: 474.018,00 Totale vincite Seconda Chance: 14.453 Totale vincite WinBox: 235.242 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 42.500.000.