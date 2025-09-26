giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 26 settembre 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 15 03 85 54 45
CAGLIARI 59 39 18 24 70
FIRENZE 13 34 70 32 14
GENOVA 40 37 45 88 81
MILANO 27 12 16 53 70
NAPOLI 06 44 76 67 50
PALERMO 24 23 62 63 34
ROMA 38 90 71 04 77
TORINO 15 84 47 39 13
VENEZIA 54 38 15 04 56
NAZIONALE 67 63 88 60 08
10eLOTTO
NUMERI VINCENTI 03 06 12 13 15 18 23 24 27 34 37 38 39 40 44 54 59 84 85 90
NUMERO ORO:15
DOPPIO ORO:15 3
Superenalotto
Combinazione Vincente 2, 17, 23, 39, 58, 82
Numero Jolly: 75
Numero Superstar: 6
Le quote di oggi: Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 5 totalizzano Euro: 24.949,97 Punti 4: 494 totalizzano Euro: 260,37 Punti 3: 16.174 totalizzano Euro: 23,74 Punti 2: 250.636 totalizzano Euro: 5,00 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 26.037,00 Punti 3SS: 97 totalizzano Euro: 2.374,00 Punti 2SS: 1.302 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 8.203 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 17.324 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 72 totalizzano Euro: 3.600,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 10.878 totalizzano Euro: 32.634,00 Vincite WinBox 1: 1.517 totalizzano Euro: 37.925,00 Vincite WinBox 2: 182.891 totalizzano Euro: 371.792,00 Totale vincite Seconda Chance: 10.950 Totale vincite WinBox: 184.408 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 57.000.000.