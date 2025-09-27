giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 27 settembre 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 38 55 18 54 58
CAGLIARI 15 58 62 51 78
FIRENZE 01 10 50 21 20
GENOVA 66 33 51 03 04
MILANO 01 74 66 42 26
NAPOLI 80 60 31 17 22
PALERMO 42 26 72 68 48
ROMA 57 62 79 89 56
TORINO 01 28 27 32 85
VENEZIA 18 23 28 70 81
NAZIONALE 36 78 02 52 65
10eLotto
Numeri vincenti: 01 10 15 18 23 26 28 33 38 42 50 51 55 57 58 60 62 66 74 80
NUMERO ORO:38
DOPPIO ORO:38 55
Superenalotto
Combinazione vincente: 25, 68, 21, 27, 10, 9.
Numero Jolly: 54
Numero Superstar: 6
Le quote SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 20 totalizzano Euro: 9.266,55 Punti 4: 1.743 totalizzano Euro: 108,55 Punti 3: 49.051 totalizzano Euro: 11,59 Punti 2: 520.023 totalizzano Euro: 5,00 SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 10.855,00 Punti 3SS: 231 totalizzano Euro: 1.159,00 Punti 2SS: 2.443 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 12.738 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 22.264 totalizzano Euro: 5,00 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 10.855,00 Punti 3SS: 231 totalizzano Euro: 1.159,00 Punti 2SS: 2.443 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 12.738 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 22.264 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 104 totalizzano Euro: 5.200,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.739 totalizzano Euro: 47.217,00 Vincite WinBox 1: 2.288 totalizzano Euro: 57.200,00 Vincite WinBox 2: 252.302 totalizzano Euro: 511.526,00 Totale vincite Seconda Chance: 15.843 Totale vincite WinBox: 254.590 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 57.800.000.