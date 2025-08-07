Giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 7 agosto 2025
L'estrazione dei numeri vincenti
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 22 21 64 60 55
CAGLIARI 24 82 80 52 27
FIRENZE 85 68 06 58 33
GENOVA 72 86 50 80 22
MILANO 79 87 02 38 89
NAPOLI 84 60 64 16 32
PALERMO 02 38 01 58 67
ROMA 42 28 65 69 70
TORINO 76 68 39 11 44
VENEZIA 13 07 81 01 53
NAZIONALE 76 43 32 11 19 10eLOTTO – NUMERI VINCENTI 02 07 13 21 22 24 28 38 42 60 64 68 72 76 79 82 84 85 86 87 NUMERO ORO:22 DOPPIO ORO:22 21.
Concorso Superenalotto/Superstar n.125 di oggi: Combinazione Vincente 43, 55, 70, 79, 83, 85 Numero Jolly: 24 Numero Superstar: 4.
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.125 di oggi: Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 2 totalizzano Euro: 80.519,97 Punti 4: 425 totalizzano Euro: 390,31 Punti 3: 19.033 totalizzano Euro: 26,04 Punti 2: 244.647 totalizzano Euro: 6,26 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 39.031,00 Punti 3SS: 109 totalizzano Euro: 2.604,00 Punti 2SS: 1.300 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 9.845 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 27.370 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 93 totalizzano Euro: 4.650,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.981 totalizzano Euro: 41.943,00 Vincite WinBox 1: 2.045 totalizzano Euro: 51.125,00 Vincite WinBox 2: 222.150 totalizzano Euro: 452.530,00 Totale vincite Seconda Chance: 14.074 Totale vincite WinBox: 224.195 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 35.700.000,00.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA