Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni e le quote del 26 agosto 2025

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:

BARI 18 08 78 60 41

CAGLIARI 70 82 13 11 39

FIRENZE 50 48 37 66 31

GENOVA 32 65 61 15 07

MILANO 50 59 68 26 27

NAPOLI 09 71 80 60 72

PALERMO 56 11 82 01 08

ROMA 20 65 49 27 67

TORINO 60 03 10 61 47

VENEZIA 17 52 62 83 23

NAZIONALE 53 46 70 68 78

10eLotto

Numeri vincenti 10eLotto: 03 08 09 11 13 17 18 20 32 48 50 52 56 59 60 65 70 71 78 82

NUMERO ORO:18

DOPPIO ORO:18 8

Superenalotto

Combinazione vincente: 12, 23, 25, 34, 41, 63

Numero Jolly: 21

Numero Superstar: 20

Le quote di oggi: Superenalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 4 totalizzano Euro: 40.032,50 Punti 4: 557 totalizzano Euro: 296,18 Punti 3: 21.100 totalizzano Euro: 23,35 Punti 2: 321.759 totalizzano Euro: 5,00 Superstar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 29.618,00 Punti 3SS: 120 totalizzano Euro: 2.335,00 Punti 2SS: 1.846 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 11.416 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 23.022 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 91 totalizzano Euro: 4.550,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.750 totalizzano Euro: 41.250,00 Vincite WinBox 1: 2.043 totalizzano Euro: 51.075,00 Vincite WinBox 2: 222.480 totalizzano Euro: 452.606,00 Totale vincite Seconda Chance: 13.841 Totale vincite WinBox: 224.523 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 43.500.000.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

