giochi
Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni e le quote del 26 agosto 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 18 08 78 60 41
CAGLIARI 70 82 13 11 39
FIRENZE 50 48 37 66 31
GENOVA 32 65 61 15 07
MILANO 50 59 68 26 27
NAPOLI 09 71 80 60 72
PALERMO 56 11 82 01 08
ROMA 20 65 49 27 67
TORINO 60 03 10 61 47
VENEZIA 17 52 62 83 23
NAZIONALE 53 46 70 68 78
10eLotto
Numeri vincenti 10eLotto: 03 08 09 11 13 17 18 20 32 48 50 52 56 59 60 65 70 71 78 82
NUMERO ORO:18
DOPPIO ORO:18 8
Superenalotto
Combinazione vincente: 12, 23, 25, 34, 41, 63
Numero Jolly: 21
Numero Superstar: 20
Le quote di oggi: Superenalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 4 totalizzano Euro: 40.032,50 Punti 4: 557 totalizzano Euro: 296,18 Punti 3: 21.100 totalizzano Euro: 23,35 Punti 2: 321.759 totalizzano Euro: 5,00 Superstar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 29.618,00 Punti 3SS: 120 totalizzano Euro: 2.335,00 Punti 2SS: 1.846 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 11.416 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 23.022 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 91 totalizzano Euro: 4.550,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.750 totalizzano Euro: 41.250,00 Vincite WinBox 1: 2.043 totalizzano Euro: 51.075,00 Vincite WinBox 2: 222.480 totalizzano Euro: 452.606,00 Totale vincite Seconda Chance: 13.841 Totale vincite WinBox: 224.523 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 43.500.000.