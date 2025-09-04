Giochi
Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni e le quote del 4 settembre 2025
L'estrazione odierna dei numeri vincenti
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 42 63 35 10 87
CAGLIARI 54 70 14 21 23
FIRENZE 37 40 58 64 28
GENOVA 09 69 63 36 64
MILANO 79 57 10 85 88
NAPOLI 53 54 50 13 62
PALERMO 73 36 86 31 32
ROMA 57 24 13 85 78
TORINO 24 02 77 81 13
VENEZIA 72 86 51 50 25
NAZIONALE 72 62 29 09 81 10eLOTTO – NUMERI VINCENTI 02 09 14 24 35 36 37 40 42 53 54 57 58 63 69 70 72 73 79 86 NUMERO ORO:42 DOPPIO ORO:42 63.
Concorso Superenalotto/Superstar n.141 di oggi: Combinazione Vincente 5, 16, 38, 45, 63, 83 Numero Jolly: 46 Numero Superstar: 83.
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.141 di oggi: Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 3 totalizzano Euro: 54.385,00 Punti 4: 361 totalizzano Euro: 462,68 Punti 3: 16.913 totalizzano Euro: 29,62 Punti 2: 282.094 totalizzano Euro: 5,50 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 7 totalizzano Euro: 46.268,00 Punti 3SS: 103 totalizzano Euro: 2.962,00 Punti 2SS: 1.446 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 8.717 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 17.871 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 94 totalizzano Euro: 4.700,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.144 totalizzano Euro: 42.432,00 Vincite WinBox 1: 2.025 totalizzano Euro: 50.625,00 Vincite WinBox 2: 226.970 totalizzano Euro: 461.300,00 Totale vincite Seconda Chance: 14.238 Totale vincite WinBox: 228.995 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 47.100.000,00.