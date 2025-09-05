Giochi
Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni e le quote del 5 settembre 2025
Tutti i numeri vincenti
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 08 05 07 41 79
CAGLIARI 80 20 03 04 06
FIRENZE 16 44 21 48 60
GENOVA 46 38 61 11 20
MILANO 75 07 87 44 65
NAPOLI 12 15 48 11 22
PALERMO 17 60 64 62 27
ROMA 50 17 41 56 61
TORINO 73 78 33 37 28
VENEZIA 06 75 50 69 10
NAZIONALE 34 51 27 14 53 Numeri vincenti 10eLotto: 03 05 06 07 08 12 15 16 17 20 21 38 44 46 50 60 73 75 78 80 NUMERO ORO:8 DOPPIO ORO:8 5.
Concorso Superenalotto/Superstar n.142 di oggi: Combinazione vincente: 9, 39, 47, 52, 71, 82 Numero Jolly: 83 Numero Superstar: 52.
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.142 di oggi: SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 7 totalizzano Euro: 17.842,64 Punti 4: 400 totalizzano Euro: 321,93 Punti 3: 14.606 totalizzano Euro: 26,32 Punti 2: 224.220 totalizzano Euro: 5,30 SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 32.193,00 Punti 3SS: 125 totalizzano Euro: 2.632,00 Punti 2SS: 1.576 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 8.304 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 14.782 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 72 totalizzano Euro: 3.600,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 10.926 totalizzano Euro: 32.778,00 Vincite WinBox 1: 1.559 totalizzano Euro: 38.975,00 Vincite WinBox 2: 182.138 totalizzano Euro: 370.374,00 Totale vincite Seconda Chance: 10.998 Totale vincite WinBox: 183.697 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 47.900.000,00.