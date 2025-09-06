giochi
Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni e le quote del 6 settembre 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 01 26 50 16 49
CAGLIARI 61 18 01 62 22
FIRENZE 84 23 32 26 88
GENOVA 24 27 47 76 44
MILANO 59 08 06 11 39
NAPOLI 02 65 40 28 57
PALERMO 09 66 51 81 49
ROMA 76 55 73 88 65
TORINO 38 49 40 21 90
VENEZIA 80 60 34 69 42
NAZIONALE 89 76 64 80 21
10eLotto
Numeri vincenti: 01 02 08 09 18 23 24 26 27 38 49 55 59 60 61 65 66 76 80 84
NUMERO ORO:1
DOPPIO ORO:1 26
Superenalotto
Combinazione vincente: 59, 73, 75, 76, 78, 88
Numero Jolly: 57
Numero Superstar: 5
Le quote SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 4 totalizzano Euro: 45.658,51 Punti 4: 486 totalizzano Euro: 383,76 Punti 3: 15.103 totalizzano Euro: 37,11 Punti 2: 249.904 totalizzano Euro: 6,96 SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 38.376,00 Punti 3SS: 73 totalizzano Euro: 3.711,00 Punti 2SS: 1.519 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 12.087 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 33.971 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 103 totalizzano Euro: 5.150,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.550 totalizzano Euro: 46.650,00 Vincite WinBox 1: 2.298 totalizzano Euro: 57.450,00 Vincite WinBox 2: 249.155 totalizzano Euro: 505.794,00 Totale vincite Seconda Chance: 15.653 Totale vincite WinBox: 251.453 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 48.700.000.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA