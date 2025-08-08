giochi
Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni e le quote del 8 agosto 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 90 36 15 60 32
CAGLIARI 59 07 56 33 06
FIRENZE 72 37 25 10 18
GENOVA 08 87 41 48 71
MILANO 86 33 82 27 34
NAPOLI 86 09 60 05 57
PALERMO 53 63 81 88 13
ROMA 56 51 65 35 90
TORINO 10 84 77 28 18
VENEZIA 26 33 67 35 81
NAZIONALE 07 54 46 08 34
10eLOTTO
NUMERI VINCENTI: 07 08 09 10 15 25 26 33 36 37 51 53 56 59 63 72 84 86 87 90
NUMERO ORO:90
DOPPIO ORO:90 36.
Superenalotto
Combinazione vincente: 8, 34, 38, 53, 78, 79.
Numero Jolly: 58.
Numero Superstar: 37.
Le quote SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 1 totalizzano Euro:384.053,44 Punti 5: 3 totalizzano Euro: 41.359,60 Punti 4: 275 totalizzano Euro: 468,80 Punti 3: 12.753 totalizzano Euro: 30,03 Punti 2: 205.650 totalizzano Euro: 5,74SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 46.880,00 Punti 3SS: 64 totalizzano Euro: 3.003,00 Punti 2SS: 998 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 7.308 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 17.429 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 72 totalizzano Euro: 3.600,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 10.899 totalizzano Euro: 32.697,00 Vincite WinBox 1: 1.570 totalizzano Euro: 39.250,00 Vincite WinBox 2: 178.085 totalizzano Euro: 361.950,00 Totale vincite Seconda Chance: 10.971 Totale vincite WinBox: 179.655 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 36.500.000,.