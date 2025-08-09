giochi
Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni e le quote del 9 agosto 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 55 17 81 03 01
CAGLIARI 75 84 06 34 27
FIRENZE 30 74 59 61 62
GENOVA 20 38 86 27 59
MILANO 11 83 82 86 37
NAPOLI 11 64 37 17 67
PALERMO 33 80 84 83 46
ROMA 51 68 37 90 42
TORINO 65 42 35 85 14
VENEZIA 32 38 86 20 77
NAZIONALE 71 85 05 10 61
10eLOTTO
NUMERI VINCENTI 06 11 17 20 30 32 33 38 42 51 55 64 65 68 74 75 80 81 83 84
NUMERO ORO:55
DOPPIO ORO:55 17
Superenalotto
Combinazione Vincente 6, 18, 40, 41, 45, 88
Numero Jolly: 37
Numero Superstar: 12
Le quote di oggi: Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 6 totalizzano Euro: 29.178,48 Punti 4: 441 totalizzano Euro: 407,96 Punti 3: 19.049 totalizzano Euro: 28,26 Punti 2: 313.612 totalizzano Euro: 5,31 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 40.796,00 Punti 3SS: 121 totalizzano Euro: 2.826,00 Punti 2SS: 1.852 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 12.587 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 26.385 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 99 totalizzano Euro: 4.950,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.993 totalizzano Euro: 44.979,00 Vincite WinBox 1: 2.147 totalizzano Euro: 53.675,00 Vincite WinBox 2: 235.704 totalizzano Euro: 479.104,00 Totale vincite Seconda Chance: 15.092 Totale vincite WinBox: 237.851 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 37.300.000.