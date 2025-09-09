Giochi
Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni e le quote del 9 settembre 2025
L'estrazione dei numeri vincenti
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 80 40 25 05 49
CAGLIARI 88 51 28 38 67
FIRENZE 83 86 78 03 77
GENOVA 29 67 66 25 63
MILANO 85 66 63 75 60
NAPOLI 78 60 75 41 69
PALERMO 49 50 88 34 19
ROMA 40 47 61 57 09
TORINO 20 86 42 53 28
VENEZIA 33 60 83 75 14
NAZIONALE 87 81 08 22 78 10eLOTTO – NUMERI VINCENTI 20 25 28 29 33 40 47 49 50 51 60 63 66 67 78 80 83 85 86 88 NUMERO ORO:80 DOPPIO ORO:80 40.
Concorso Superenalotto/Superstar n.144 di oggi: Combinazione Vincente 34, 47, 71, 73, 82, 90 Numero Jolly: 49 Numero Superstar: 52.
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.144 di oggi: Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 4 totalizzano Euro: 41.640,61 Punti 4: 477 totalizzano Euro: 357,31 Punti 3: 17.838 totalizzano Euro: 28,67 Punti 2: 272.404 totalizzano Euro: 5,82 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 35.731,00 Punti 3SS: 158 totalizzano Euro: 2.867,00 Punti 2SS: 1.547 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 9.670 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 21.167 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 96 totalizzano Euro: 4.800,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.420 totalizzano Euro: 43.260,00 Vincite WinBox 1: 2.058 totalizzano Euro: 51.450,00 Vincite WinBox 2: 231.205 totalizzano Euro: 470.322,00 Totale vincite Seconda Chance: 14.516 Totale vincite WinBox: 233.263 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 49.500.000,00.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA