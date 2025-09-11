Giochi
Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni e le quote dell’11 settembre 2025
I numeri vincenti della giornata odierna
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 60 35 51 84 13
CAGLIARI 57 89 73 27 16
FIRENZE 12 73 44 36 09
GENOVA 24 22 51 16 46
MILANO 24 62 77 55 58
NAPOLI 41 44 09 35 50
PALERMO 74 62 15 21 41
ROMA 80 40 27 07 10
TORINO 77 34 68 17 24
VENEZIA 65 59 10 87 11
NAZIONALE 34 18 77 39 03 10eLOTTO – Numeri vincenti 09 12 22 24 34 35 40 41 44 51 57 59 60 62 65 73 74 77 80 89 NUMERO ORO:60 DOPPIO ORO:60 35.
Concorso Superenalotto/Superstar n. di oggi: Combinazione vincente: 3, 9, 11, 35, 65, 74 Numero Jolly: 26 Numero Superstar: 29.
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n. di oggi: Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 17 totalizzano Euro: 9.632,50 Punti 4: 910 totalizzano Euro: 184,20 Punti 3: 31.764 totalizzano Euro: 15,83 Punti 2: 414.188 totalizzano Euro: 5,00 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 18.420,00 Punti 3SS: 197 totalizzano Euro: 1.583,00 Punti 2SS: 2.321 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 12.216 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 22.677 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 94 totalizzano Euro: 4.700,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.182 totalizzano Euro: 42.546,00 Vincite WinBox 1: 2.007 totalizzano Euro: 50.175,00 Vincite WinBox 2: 227.945 totalizzano Euro: 462.604,00 Totale vincite Seconda Chance: 14.276 Totale vincite WinBox: 229.952 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 50.100.000,00.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA