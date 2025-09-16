Giochi
Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni e le quote del 16 settembre 2025
Lotto, numeri estratti oggi 16 settembre 2025
Bari: 26, 29, 18, 10, 69 Cagliari: 28, 35, 57, 44, 17
Firenze: 19, 29, 49, 15, 17 Genova: 23, 37, 13, 90, 58
Milano: 33, 84, 76, 24, 79 Napoli: 78, 15, 3, 24, 56
Palermo: 80, 24, 41, 8, 75
Roma: 55, 62, 83, 34, 69
Torino: 27, 80, 69, 51, 84
Venezia: 89, 74, 72, 82, 21
Nazionale: 45, 20, 85, 33, 67
10eLOTTO – NUMERI VINCENTI 15 18 19 23 24 26 27 28 29 33 35 37 55 57 62 74 78 80 84 89 NUMERO ORO:26 DOPPIO ORO:26 29
Concorso Superenalotto/Superstar n.148 di oggi: Combinazione Vincente 1, 12, 26, 44, 51, 90 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 45
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.148 di oggi: Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 6 totalizzano Euro: 27.720,75 Punti 4: 784 totalizzano Euro: 217,09 Punti 3: 27.435 totalizzano Euro: 18,61 Punti 2: 374.864 totalizzano Euro: 5,00 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 21.709,00 Punti 3SS: 120 totalizzano Euro: 1.861,00 Punti 2SS: 1.645 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 8.890 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 18.760 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 95 totalizzano Euro: 4.750,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.371 totalizzano Euro: 43.113,00 Vincite WinBox 1: 2.074 totalizzano Euro: 51.850,00 Vincite WinBox 2: 230.241 totalizzano Euro: 467.790,00 Totale vincite Seconda Chance: 14.466 Totale vincite WinBox: 232.315 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 52.600.000,00COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA