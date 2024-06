Luca Toni: «Io meglio di Miccoli», e il fratello di Fabrizio diventa una furia

il caso

La disputa prima su Youtube e successivamente TikTok

Luca Toni, ospite di uno youtuber, non ha dubbi: «Sono stato un calciatore migliore di Fabrizio Miccoli». Una valutazione che ha fatto andare su tutte le furie Federico Miccoli, il fratello dell’ex calciatore del Palermo, che in un video su tiktok non le ha mandate a dire. I numeri comunque dicono che Luca Toni, che in Nazionale ha anche vinto il Mondiale del 2006 da protagonista e due scudetti in Germania, due volte la classifica dei cannonieri in Grmania e due volte in Italia, col Palermo ha giocato 83 partite segnando 51 gol. Fabrizio Miccoli in rosanero ha disputato sei stagioni collezionando con 179 presenze e 81 gol.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA