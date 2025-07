M5S e Pd: «Lo scandalo dei fondi FdI è sotto gli occhi di tutti, ma Schifani si gira dall’altra parte»

il caso

Il sit in delle opposizioni dopo le inchieste per corruzione della Procura di Palermo

«Di interrogazioni e di interpellanze ne abbiamo fatte tante, ma ad oggi nessuna risposta. La risposta del presidente della Regione è voltarsi dall’altro lato, dando la responsabilità ad altri. No. La responsabilità è del capo del governo regionale e lui deve venire in Aula perché non può esimersi dal dare risposte. L’unica risposta che ha saputo dare è stata quella di cambiare nomi all’assessorato al Turismo senza però cambiare la delega a FdI su cui c’è un tema politico. Il presidente della Regione fa finta di nulla e cerca di occupare titoli di giornale con i suoi slogan ma la responsabilità è sua».