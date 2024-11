via quasimodo

Una sessantina gli intervento dei vigili del fuoco a Catania per il maltempo. Quello più rilevante in Via Salvatore Quasimodo dove la squadra di vigili del fuoco ed i vigili del fuoco sommozzatori del Nucleo di Catania, hanno fornito assistenza a personale della rete gas per chiudere un condotto rimasto sommerso per un allargamento.

