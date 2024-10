Viabilità

Diverse strade della città risultano allagate

Pioggia intensa a partire dalla scorsa notte in tutta la Sicilia e a Catania il centro storico, così come altre zone della città, si trasforma in un fiume “in piena”. Accade anche di vedere galleggiare in via Etnea una motocicletta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA