Maltempo a Milano, tempesta di vento e pioggia mista a grandine

METEO

‘allerta maltempo a Milano continua. Le temperature torride che hanno sfiorato i 40 gradi in Lombardia e non solo sono state spazzate via da una forte perturbazione. A Milano si è scatenata una tempesta di vento e pioggia mista a grandine. Sulla Lombardia la Protezione civile ha emanato un’allerta arancione, segnalando il rischio di eventi estremi e grandine anche in città. (Immagini di Matteo Corner)

