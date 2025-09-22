Maltempo al Nord: danni, disagi, persone bloccate

Esonda il seveso

Vigili del fuoco al lavoro a Como e a Cabiate

Prosegue il lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco nel comasco per far fronte ai danni causati dalla forte pioggia, soprattutto tra il capoluogo, Cabiate e Blevio. A Como in corso la messa in sicurezza di uno smottamento che ha causato l’interruzione della linea ferroviaria Como-Chiasso, mentre a Cabiate sono in atto le operazioni di evacuazione di alcune persone bloccate nelle proprie abitazioni e in alcuni veicoli per l’innalzamento del livello dell’acqua dovuto all’esondazione del Seveso.

