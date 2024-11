Maltempo, automobilisti in mezzo al guado sull’A18: «Questa autostrada è una trappola» (video)

L'ALLERTA METEO

Gli automobilisti che nelle prime ore del mattino di oggi si sono ritrovati a percorrere l’autostrada a A18 Messina-Catania tra Giarre e Fiumefreddo hanno dovuto fare i conti con pericolosi smottamenti e allagamenti. L’acqua sulla sede stradale ha fatto veramente fatica a essere drenata tanto che diversi veicoli sono rimasti in panne in mezzo al guado creato in entrambe le corsie. Si sono formate anche lunghe. Sui social corrono intanto le polemiche per le condizioni di questa autostrada che molti utenti definiscono una vera e propria trappola

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA