Maltempo, mareggiata danneggia il “braccio” del del porticciolo di San Giovanni li Cuti a Catania: video

METEO

Il maltempo fa danni nell’amato porticciolo di San Giovanni li Cuti a Catania, luogo dove tanti catanesi nelle giornate di bel tempo si recano per prendere il sole e fare un bagno in centro città. È stata una violenta mareggiata che ha colpito il lungomare di Catania a distrutto una porzione della “mantellata”, la parte in cemento calpestabile, del braccio del porticciolo di San Giovanni Li Cuti, solitamente frequentato anche d’inverno. La zona è stata transennata. Sul posto capitaneria di porto, vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA