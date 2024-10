Maltempo, Tuccio D’Urso: «Ecco perchè Catania si allaga e ed ecco cosa si può fare per evitarlo»

Caditoie e fognature

L'ingegnere catanese motiva quanto accaduto nella giornata di ieri

L’ingegnere catanese Tuccio D’Urso, già direttore generale del Comune di Catania, spiega, in merito al maltempo che si è verificato ieri, i motivi per cui la città si allaga. E aggiunge anche quelle che potrebbe essere le soluzioni per evitare il ripetersi di scene come quelle che ieri sono state viste soprattutto in centro storico.

