Mantova, animalisti imbrattano col letame la teca di un quadro di Picasso

il caso

Sono entrati a Palazzo Te come normali visitatori. Hanno acquistato il ticket d’ingresso in biglietteria e, zainetto in spalla, si sono diretti verso il quadro di Picasso intitolato Femme couchée lisant, Donna che legge sdraiata. Dagli zainetti hanno estratto dei sacchetti di plastica contenenti del letame che hanno cominciato a cospargere sull’opera simbolo della mostra, fortunatamente protetta da un vetro. E’ l’azione dimostrativa condotta questa mattina da cinque attivisti (due ragazze e tre ragazzi) di Ribellione animale, il movimento di disobbedienza civile che si batte, come si legge nel suo sito internet, «per la giustizia animale».

Il personale di Palazzo Te, dopo un primo attimo di disorientamento che ha consentito ai giovani di portare a termine il blitz, è intervenuto per bloccare gli attivisti e avvertire le forze dell’ordine. Sono subito arrivati i carabinieri che hanno condotto i cinque in caserma per l’identificazione. Si tratta di due giovani residenti in provincia di Mantova e di altri tre di altre province, tutti denunciati a piede libero per deturpamento, imbrattamento, uso illecito di beni culturali e manifestazione non autorizzata.

I carabinieri, appena giunti sul posto, avevano fatto uscire tutti i visitatori dalla villa giuliesca; la mostra e Palazzo Te sono rimasti chiusi per più di un’ora per consentire al personale di ripulire il letame sparso sul pavimento e sulla teca che custodiva l’opera e constatare che il blitz degli animalisti non aveva avuto conseguenze sull’opera.