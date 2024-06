Maradona e il “barrilete cosmico”: 38 anni fa il “gol del secolo” all’Azteca (e la telecronaca iconica)

l'anniversario

Al Mondiale del 1986 Diegol abbatte l'Inghilterra

Il 22 giugno 1986 si gioca al mitico stadio Azteca di Città del Messico Argentina Inghilterra per i quarti di finale del Mondiale. In palio non c’è solo la semifinale ma c’è molto altro perché i due Paesi sono reduci dalla guerra delle Falkland che mise fine alla sanguinosa dittatura dei generali argentini. Al 55′ cambia la storia del calcio: Diego Armando Maradona prende palla a centrocampo e scarta tutti per segnare il gol più celebre della storia, diventato anche iconico per la telecronaca di Victor Hugo Morales. Maradona riceva palla a metà campo e fa una corsa di 60 metri palla al piede seminando avversari. E’ il goal del secolo.

