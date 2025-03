Mario Di Mulo e la Sidra, le sfide dei prossimi mesi

servizi

Tanto da fare e tantissime scadenze da rispettare. A due mesi dall’insediamento del nuovo consiglio d’amministrazione della Sidra, il neo presidente Mario Di Mulo – insieme al vice presidente Vincenzo De Meo e al componente del CdA Martina Bucisca – sintetizza così il futuro della partecipata etnea. “Mi reputo molto fortunato perché i componenti del CdA sono straordinari e stiamo lavorando molto bene. Tutto il personale, nonostante ci sia un problema di organico, si è messo immediatamente a disposizione e questo è molto importante per tutti noi. Stiamo facendo di tutto per garantire un’ottima qualità del servizio – prosegue Di Mulo -. Abbiamo alcuni progetti in cantiere che portiamo avanti tenendo conto della situazione legata al gestore unico. Oggi la Sidra rappresenta per noi una sfida stimolante e complicata ma che cogliamo con entusiasmo e mettendoci il massimo impegno possibile”.

