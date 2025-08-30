Mattarella in tribuna per Palermo Frosinone: un tifoso speciale per i rosanero

un tifoso speciale

Il presidente della Repubblica sugli spalti al Barbera

Un tifoso speciale sta assistendo a Palermo-Frosinone, gara valida per la seconda giornata della serie B di calcio: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in tribuna allo stadio Renzo Barbera, al fianco del presidente del club rosanero, Dario Mirri.La presenza del capo dello Stato, palermitano di nascita, non è passata inosservata: il pubblico sugli spalti l’ha accolto con un lungo applauso e la sua presenza è stata celebrata anche sui canali ufficiali del Palermo calcio.

