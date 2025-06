cinema

Max Tortora, il mitico Ezio dei Cesaroni, sul red carpet del Taormina Film Festival per la presentazione della nuova commedia di Giampaolo Morelli, “L’amore sta bene su tutto”, proiezione finale prevista in chiusura della consegna dei premi al Teatro Antico.Max tornerà anche nei panni di Ezio nella fortunatissima serie con Claudio Amendola, anche se non subito.

