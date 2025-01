Meghan Markle, la duchessa di Sussex si mette ai fornelli su Netflix

Royal

Uscirà il 15 gennaio su Netflix la serie tv di Meghan Markle dedicata alla sua passione per la cucina.Lo ha annunciato sul profilo Instagram aperto oggi la duchessa di Sussex: «Ero così entusiasta di condividerlo con voi! Spero che la serie vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me crearla».

Intitolata «With Love, Meghan», la serie segue l’attrice nelle sue avventure culinarie. In un trailer anticipato da Netflix, la moglie del principe Hatty è alle prese con l’invenzione di ricette, nella raccolta del miele da un alveare e la si vede condividere i suoi deliziosi pasti con i suoi amici.Dopo la fragorosa rottura con la monarchia britannica nel 2020, Harry e Meghan hanno partecipato a un documentario Netflix in cui hanno «regolato i conti» con la famiglia reale e i tabloid britannici. Lo scorso aprile, il Duca e la Duchessa di Sussex avevano annunciato il proseguimento della collaborazione con la piattaforma di streaming, attraverso due nuovi progetti meno controversi: uno sul mondo del polo, sport a lungo praticato da Harry, e un altro sulla cucina e giardinaggio con Meghan. A marzo, l’attrice aveva lanciato il suo marchio, «American Riviera Orchard» che ha come oggetto stoviglie e oggetti di arredamento per la casa.

