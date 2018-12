"Canto per Nemo", giornalisti messinesi cantano per malati neuromuscolari

MESSINA - Cinquanta giornalisti messinesi hanno partecipato alla realizzazione del video musicale «Canto per Nemo», per sostenere le attività del Centro Clinico per pazienti con malattie neuromuscolari. A curare l’arrangiamento è stato il maestro Alessandro Silipigni, mentre il testo è stato scritto da Letizia Bucalo Vita, responsabile dell’ufficio fundraising e comunicazione di Nemo Sud.



Le riprese di «Canto per Nemo» sono state realizzate dapprima proprio in corsia: in un pomeriggio di novembre, i giornalisti hanno trascorso del tempo ascoltando direttamente dai pazienti dell’esperienza positiva con il centro clinico; hanno portato doni ai pazienti più piccoli ed hanno trascorso i giorni successivi a studiare testo e intonazioni della melodia. Successivamente la tappa al Dalek Studio che, pro bono, ha supportato l’iniziativa: «la nostra è un’associazione culturale che si occupa di produzione e registrazione musicale chiarisce Claudio la Rosa, tecnico del suono che ha curato il mixaggio del pezzo -. E’ stato un vero piacere accogliere i giornalisti messinesi nei nostri studi di registrazione ed ospitare questo progetto solidale. Siamo certi che un' iniziativa come questa possa fare la differenza e possa fornire al centro NeMO SUD il sostegno necessario».