Milano, la protesta degli operai su un ponteggio al settimo piano

il caso

Una quindicina di operai dell’impresa edile Ricca di Lodi stanno manifestando su un ponteggio al settimo piano di un palazzo in ristrutturazione in corso di Porta Vittoria, angolo Ottorino Respigni, a Milano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura e quattro mezzi dei vigili del fuoco. È in corso una trattativa da parte della Questura con i dimostranti, che starebbero protestando per questioni salariali.

