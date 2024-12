Milly Carlucci: «Che fine ha fatto Mariotto? Lo scoprirete sabato»

Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha annunciato sui social che la risposta sulla misteriosa scomparsa di Mariotto dalla giuria di Ballando con le stelle arriverà durante la seconda semifinale, sabato prossimo. Dopo l’incidente del 30 novembre, quando Mariotto ha improvvisamente lasciato lo studio, la Carlucci ha rassicurato i fan dicendo che il caso verrà spiegato. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha difeso Mariotto dalle accuse di molestie, spiegando che il tocco su Simone Iannuzzi nel video era dovuto a un incidente di equilibrio e non a un gesto scorretto. Carlucci ha inoltre espresso preoccupazione per il comportamento dello stilista e ha annunciato che sarà necessario confrontarsi con la Rai per decidere il suo futuro nella giuria

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA