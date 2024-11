Mimmo Lucano e la “lezione” all’Università di Catania: «Deportare le persone in Albania non è la soluzione»

il dibattito

L'euro parlamentare di Alleanza verdi sinistra e sindaco di Riace ospite del dipartimento di Economia

«Vi porto solo la mia esperienza, ed è quella di un piccolo Comune interno della Calabria che si stava spopolando. A salvarlo sono state le persone arrivate col vento, dal mare. Voglio dire questo oggi: la destinazione sono le aree interne per i migranti, la soluzione non è deportare le persone in Albania».

A dirlo è Mimmo Lucano, euro parlamentare di Alleanza verdi sinistra e sindaco di Riace. Rieletto per la quarta volta primo cittadino la scorsa estate, fa un bilancio di questa esperienza come ospite del dipartimento di Economia dell’Università di Catania.

Insieme a lui, per i seminari sulla “Economia di Francesco” organizzati dal Dei, non c’è come annunciato il sindaco di Catania Trantino, assente per un impegno improvviso, ma il vicesindaco Paolo La Greca. Il tema è un confronto tra le due realtà, la grande Catania e la piccola Riace, pur se molto diverse a livello di dimensione e storia.