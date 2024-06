Misterbianco, incendio distrugge deposito di commercianti cinesi

il rogo

La struttura di via Zenia completamente polverizzata

Un vasto incendio nella notte ha distrutto nella notte a Misterbianco un capannone di proprietà di alcuni cinesi. La struttura si trova in via Zenia ed è stata completamente polverizzata. I danni sono ingenti. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte con diversi mezzi e uomini. Stamattina sono tornati per poter terminare le operazioni di spegnimento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA