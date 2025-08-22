Mondiale di Volley, gatto attraversa il parquet durante Italia Slovacchia

La curiosità

Durante gli anni nazionali che hanno preceduto il match della prima giornata del mondiale di volley tra Italia e Slovacchia in corso a Phuket in Thailandia un gatto ha attraversato il parquet. Il video è presto diventato virale.

«Era un gattino spaurito – ha detto Myriam Sylla – ma c’era una tra noi ancora più impaurita: pensavamo scappasse a gambe levate, ma non dico chi».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA