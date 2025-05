Motoscafo taglia pericolosamente la rotta di un traghetto: post sui social come trofeo da esibire

La segnalazione

E' accaduto nel canale di Procida e sono stati alcuni cittadini a segnalarlo al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Borrelli

Un motoscafo a tutta velocità taglia pericolosamente la rotta del traghetto Driade della compagnia Caremar nel canale di Procida: c’è questo in un video diffuso sui social e segnalato da molti cittadini al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

«La scena è stata prontamente filmata da qualcuno a bordo del motoscafo e condivisa in rete come un trofeo da esibire. Ci troviamo di fronte all’ennesima follia in mare e la stagione estiva non è ancora iniziata – dice Borrelli -. Chiedo che si risalga all’autore di questo gesto scellerato e che sia sanzionato come merita, così da stroncare sul nascere un possibile trend per la nuova stagione. Lo scorso anno abbiamo assistito a troppi incidenti, causati spesso da persone che guidano senza abilitazione o sotto l’effetto di alcol, per non parlare delle mode social, tantissimi i video postati con minorenne, anche bambini, alla guida dei natanti».