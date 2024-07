Musica, malore per una fan di Annalisa durante concerto, lei rassicura: «È a posto»

IL SIPARIETTO

Attimi di preoccupazione durante un concerto di Annalisa quando una sua fan ha accusato un malore. La cantante ha sospeso l’esibizione per sincerarsi delle sue condizioni, salvo poi tranquillizzarsi quando le è stato detto che non si trattava di niente di grave. “Qualsiasi cosa, ditemela. Grazie a voi che vi siete sbracciati, io da qui non mi accorgevo”, ha detto rivolgendosi al pubblico.

