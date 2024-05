Napoli, in auto (e in città) a 200 km/h e poi posta il video sui social

il caso

Alla guida di una vettura di grossa cilindrata percorre a tutta velocità, circa 200 km/h, la galleria Vittoria e via Chiatamone per poi filmarsi con una mano sola al volante e finire sui social. Accade a Napoli, il video in questione è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli, e arriva a pochi giorni dalla tragica morte di Michele Angelillo, 36enne travolto da un’auto mentre percorreva a bordo del suo scooter la galleria Laziale. “A queste persone va stracciata la patente a vita. I video sui social tornino utili alla polizia postale per risalire ai pirati della strada, così da stanarli e sanzionarli con estrema severità”, ha commentato il deputato di Avs.

