Napoli, la tabaccheria della favolosa vincita al Superenalotto: «Impossibile sapere chi è»

il sei da record

La tabaccheria è nel cuore di Napoli, la centralissima via Toledo, la strada dei negozi, frequentata ogni giorno anche da migliaia di turisti e, “per questo, è impossibile dire chi abbia vinto”. E’ sempre un’impresa trovare chi ha incassato una vincita milionaria, ma stavolta sembra davvero impossibile capire chi si porterà a casa gli oltre 100 milioni – per la precisione 101 milioni e 511.953,21 euro – del Jackpot del Superenalotto. Si sa solo che il 6 (questa la sestina: 6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12 – SuperStar 75) e’ stato centrato con una schedina da soli 2 euro, circostanza – dicono i curiosi radunatisi davanti alla tabaccheria – che avvalorerebbe l’ipotesi che la giocata sia stata fatta da qualcuno di passaggio. Oppure, chissa’, e’ qualche cliente abituale di questo piccolo esercizio, fortunato fin dal nome: “Bella ‘mbriana”, che nella credenza popolare napoletana e’ lo spirito benefico della casa. La festa nell’esercizio commerciale, dove si brinda. (immagini di Cesare Abbate per Ansa)

