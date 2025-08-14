Naufragio a sud di Lampedusa, le drammatiche immagini del salvataggio. Undici salme verso Porto Empedocle

LA TRAGEDIA

I morti, in totale, sono 27, fra i quali una neonata. All'appello dovrebbero mancare da 13 a 23 migranti

Sono riprese stamane le ricerche dei dispersi dopo il naufragio dei due barconi avvenuto mercoledì a sud di Lampedusa e in cui sono morti 27 migranti, fra cui un neonata. L’area di perlustrazione è stata allargata. E continuano anche le audizioni dei gruppi di egiziani e sudanesi per capire la dinamica della tragedia, ma soprattutto cercare di ricostruire il numero esatto di persone a bordo dei due natanti affondati. I racconti sono molto confusi.

In totale sui due barconi partiti entrambi dalla Libia, sembra che vi fossero da 100 a 110 persone. All’appello quindi dovrebbero mancare da 13 a 23 migranti. Ma appare strano agli uomini che sulle motovedette perlustrano il mare che non sia stata trovata alcuna persona viva o morta. Due cadaveri, già avvistati ieri, sono rimasti intrappolati nello scafo affondato. Le ricerche dureranno 72 ore e dovrebbero quindi terminare nella mattinata di domenica.

L’eco della tragedia non ha fermato il flusso di barche e barchini dalla Libia verso la Sicilia. Dalla scorsa notte ci sono stati cinque salvataggi con 202 persone fatte sbarcare a Lampedusa. Nell’hotspot si trovano 269 ospiti. Tra i migranti giunti oggi due sono stati portati al poliambulatorio, uno per lipotimia e l’altro per ipotermia; sono stati accertati 34 casi di scabbia, mentre un uomo ha ferite da percosse, uno ha il piede fratturato e un altro ha una ferita a un occhio.

Comincerà stasera, o al massimo nel giorno di Ferragosto, lo straziante riconoscimento delle vittime del naufragio. Fra i 58 naufraghi nell’hotspot (due sono ricoverati all’ospedale di Agrigento) c’è chi dice d’aver perso marito e figlio, chi invece piange per la sorella e chi non sa darsi pace perché viaggiava con tutta la famiglia e non ha più nessuno: non sa dove siano finiti moglie e figlioletto. Tutti vengono assistiti e supportati dagli psicologi della Croce rossa, che gestisce la struttura di contrada Imbriacola. Ai migranti che dicono d’aver perso un familiare o un compagno di viaggio, magari conosciuto durante la detenzione in qualche safety house libica, verranno mostrate le foto dei volti dei 23 cadaveri che si trovano nella camera mortuaria. I superstiti sapranno così se familiari o amici sono fra le vittime o sono dispersi.

La procura intanto ha dato il via libera alla sepoltura delle vittime: i 23 migranti – 13 uomini, 7 donne e 3 minori, fra cui una neonata – sono tutti annegati. Sui loro corpi nessun segno di violenza. Undici bare, con i corpi dei migranti morti nel doppio naufragio di ieri a largo di Lampedusa, dovrebbero partire domattina con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Agrigento). Dopo il via libera al seppellimento, arrivato dalla Procura, Comune di Lampedusa e Prefettura sono al lavoro per il trasferimento dei cadaveri e la loro sistemazione nei cimiteri della provincia.

Fra i tanti sindaci che hanno dato disponibilità c’è anche quello della piccola Castrofilippo, Gioacchino Baio. «Abbiamo dato disponibilità di un loculo per adulti e mi è stato comunicato che domani sera arriverà una salma degli ultimi naufragi a largo di Lampedusa», dice il sindaco.