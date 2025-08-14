Nel trolley 19 chili di cocaina (che spacciata valeva 2 milioni): il trafficante arrivato dal Brasile arrestato a Fiumicino

il caso

L'operazione della Guardia di Finanza sulla base di informazioni di intelligence

Un narcotrafficante è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le “fiamme gialle” del Gruppo di Fiumicino, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato, sulla base di attività di intelligence, un passeggero, proveniente da San Paolo (Brasile), giunto con uno dei primi voli del mattino. All’arrivo presso il punto di sbarco, l’uomo, visibilmente agitato, è stato fermato e intervistato dai militari che, insospettiti dall’atteggiamento nervoso e dalle dichiarazioni contraddittorie, hanno proceduto ad un controllo più approfondito.

Dopo aver scansionato il bagaglio a mano del “turista”, sono stati rinvenuti 18 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 19 chilogrammi.